2020 wordt het jaar van TIARA: ‘There Is A Real Alternative’

Als 2019 iets duidelijk gemaakt heeft, dan is het dat Tina dringend naar het rusthuis moet. De tijd van ‘There is No Alternative’ is definitief voorbij. Zelfs in Davos en in ’s werelds meest orthodoxe zakenkranten beseft men dat het ongebreidelde kapitalisme moet worden bijgestuurd. Er zijn duidelijke tekenen dat 2020 het jaar van Tiara zal worden: There is A Real Alternative. En Apache maakt daar deel van uit.

Wat was – in België – dé gebeurtenis van 2019? Dat Tom Van Grieken verkozen werd tot ‘Politicus van het Jaar’ door de lezers van Humo? De vastberadenheid van Anuna De Wever en de wanhoop van haar naamgenoot uit Antwerpen? De comeback van de Belgische monarchie?

Voor Apache is het duidelijk: de burgers achter de coöperatieve bank-in-oprichting NewB zijn erin geslaagd om in enkele weken tijd maar liefst 35 miljoen in te zamelen via een crowdfunding.

Kantelpunt

Het idee om een bank op te richten door en voor burgers ontstond na de kredietcrisis van 2008. Die crisis was een kantelpunt in de recente geschiedenis. Ze toonde dat het tomeloze kapitalisme, dat ongecontroleerd kon woekeren na de val van de Muur van Berlijn, niet in staat was om alle beloftes in te lossen die vervat zaten in de theorie van ‘het einde van de geschiedenis’.

Het huidige, ongecontroleerde systeem negeert de impact van de economie op de planeet. De kosten van de vervuiling en de klimaatopwarming worden afgeschoven op de toekomstige generaties

Kapitalisme zorgt voor een steeds grotere kloof tussen een erg kleine groep multimiljardairs en de rest van de bevolking. Waar kapitalisme economische groei brengt, leidt het ook niet automatisch tot democratie. Dat wordt bewezen in China en Rusland, waar het systeem hand in hand gaat met dictatuur of op z’n minst een nep-democratie. Zelfs in de VS gaan er academische stemmen op die verkondigen dat de ‘Land of the Free’ niet langer een democratie is.

Een bank oprichten die het spaargeld van mensen eerlijk belegt en investeert in projecten die het algemeen belang dienen en niet de winsthonger van de ‘1 procent’ moeten stillen. Dat is de droom van NewB.

Niemand gaf een halve euro om de slaagkansen van Tom Olinger en zijn team. In zowat alle kranten werd het initiatief geridiculiseerd en zelfs verdacht gemaakt. Of het debacle van Arco niet negatief zou afstralen op NewB, wilden onze collega’s van De Tijd weten? Een wel erg vileine vraag. De coöperatieve spaarbank van de christelijke arbeidersbeweging, Bacob, kwam immers pas in de problemen toen ze in 1993 een gewone commerciële bank werd en daarna opging in Dexia dat zich begon te gedragen als een beleggersclub.

De Nationale Bank deed er alles aan om de crowdfunding van NewB te dwarsbomen. De bank moest elke promotionele boodschap over de operatie laten voorafgaan door een mededeling die eigenlijk al het schielijk overlijden van de bank aankondigde. Dat minder dan tien procent van het uiteindelijk ingezamelde kapitaal van overheden of instellingen komt en de rest van gewone burgers die gemiddeld zo’n 500 euro investeerden, is een bewijs dat de coöperatieve gedachte springlevend is.

Een coöperatie is een bedrijfsvorm die democratie en economie in zich verenigt. De investeerders zijn evenwaardig. Wie honderd aandelen heeft, heeft één stem in de algemene vergadering, net zoals de coöperant met maar één aandeel. De winst van de onderneming moet grotendeels opnieuw worden geïnvesteerd. Maximaal 6 procent mag worden uitgekeerd aan de coöperanten.

Apache wordt ook uitgegeven door een coöperatie. Meer dan 1.500 burgers leggen hun centen samen om een professionele redactie in staat te stellen om aan onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek te doen. Zonder winstoogmerk, behalve dan de winst voor de democratie.

Systeemcrisis

Het regende het voorbije jaar alarmerende berichten over de gezondheidstoestand van wat voorheen als “het meest succesvolle economische systeem in de wereldgeschiedenis” werd beschouwd: het kapitalisme. The Economist maakt een onderscheid tussen het ‘goede’ en het ‘slechte’ kapitalisme, The Financial Times hekelt het “oneerlijke” kapitalisme. Het World Economic Forum in Davos waarschuwde in 2012 al voor het einde van het eens zo geroemde systeem. Forbes voorspelde dan weer dat de mensheid zal uithongeren tegen 2050 als het kapitalisme niet wordt bijgestuurd.

Het kapitalisme van de 21ste eeuw heeft zowat alle facetten van het menselijk leven op de markt gegooid

In december 2019 wijdde het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs een heel dossier aan de toekomst van het kapitalisme. Daarin legden specialisten als Branco Milanović, Joseph E. Stiglitz, Todd N. Tucker, Gabriel Zucman en Miatta Fahnbulleh uit waarom de neoliberale invulling van het kapitalisme geen antwoord biedt op de noden van de mensheid.

Hun analyse sluit aan bij die van Thomas Piketty in ‘Kapitaal in de XXIste Eeuw’ en ‘Kapitaal en Ideologie’. Het neoliberalisme zorgt ervoor dat een oligarchie (een plutocratie) van superrijke ondernemers of renteniers alsmaar rijker wordt. In de geïndustrialiseerde wereld stagneert de levensstandaard van de meerderheid van de burgers.

In de armere landen is er wel een toename van de levensstandaard, maar ook die andere de belofte van Francis Fukuyama in ‘The End of History and the Last Man’ uit 1992 blijkt een hersenspinsel: kapitalisme leidt niet tot democratie. Het ‘trickle down effect’ dat vooropstelt dat de rijkdom van miljardairs ook de allerarmsten ten goede komt, is dan weer… fake news.

Bovendien negeert het huidige, ongecontroleerde systeem de impact van de economie op de planeet. De kosten van de vervuiling en de klimaatopwarming worden afgeschoven op de toekomstige generaties.