Beroering bij VRT: omstreden directeur pleegde ook overleg met Vlaams Belang

In het kort

Peter Claes, directeur Media & Productie van de VRT, had na de verkiezingen van 26 mei 2019 een ontmoeting met Chris Janssens, fractieleider van het Vlaams Belang. De lunchmeeting kwam aan het licht na een controle van de onkostennota’s van Claes. Dat hij ze verborgen hield voor zijn CEO en zijn collega’s, wordt hem nu zwaar aangerekend.

De onthulling komt bovenop de kritiek die Peter Claes de laatste weken te slikken kreeg. Hij zou als manager te veel cavalier seul spelen. Zo is hij autonoom bevoegd om te onderhandelen over exclusiviteitscontracten met schermgezichten en productiehuizen. Geen wonder dat hij de voorbije weken vooral uit die hoek steun kreeg.