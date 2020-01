Gent wordt dan toch liefhebber van slimme camera’s

In het kort

Gent hield lang de boot af voor camera’s op het openbaar domein. De laatste jaren duiken ze echter in een steeds hoger tempo op in het straatbeeld. Moeten Gentenaars wakker liggen van hun privacy?

Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert waarschuwt voor een gevaarlijk hellend vlak. “De slimme camera’s in Gent zijn in eerste instantie geplaatst om de mobiliteit in de gaten te houden. Nu wordt beslist om ze ook ruimer te gebruiken. Waar eindigt dit? Gezichtsherkenning is nu al technisch mogelijk, maar is wettelijk nog niet toegelaten.”

Professor Paul De Hert, als mensenrechtendeskundige aan de Vrije Universiteit Brussel gespecialiseerd in privacy, beaamt. Hij vindt dat het Gentse stadsbestuur zich laat rollen. “Dit gaat om een fundamentele discussie. Beleidsmakers mogen niet te snel beslissen om de anonimiteit van de burger op te geven Voor je het weet, leef je in een ‘Big Brother City’. Een massa aan informatie van burgers die niets mispeuterd hebben, wordt opgeslagen. Is dit echt wat we willen?”