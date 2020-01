Dries Van Langenhove spreker op racistisch congres in VS

In het kort

Dries Van Langenhove, de ‘eindbaas’ van Schild & Vrienden die in mei op een Vlaams Belang-lijst tot parlementslid werd verkozen, wordt aangekondigd als één van de sprekers op een conferentie van de openlijk racistische American Renaissance. De conferentie gaat door eind mei in de Verenigde Staten. Van Langenhove is één van de (nu al) aangekondigde sprekers.

“Het is niet mijn organisatie”, reageert Van Langenhove. “Ik ga spreken voor iedereen die me dat vraagt. Ook als morgen de PVDA me uitnodigt, zal ik met plezier op hun vraag ingaan.”

American Renaissance was aanvankelijk een tijdschrift opgericht door de New Century Foundation en dus ook de Amerikaanse publicist en activist Jared Taylor die opvattingen over raszuiverheid en vrijwillige segregatie van rassen propageert. Taylor wordt gezien als een boegbeeld van de alt-rightbeweging en voerde mee campagne om Donald Trump verkozen te krijgen als Amerikaans president. Taylor spreekt over zichzelf niet als zijnde een racist, maar als een ‘rassenrealist’ en verdediger van blanke belangen.