Raad van Europa gealarmeerd na schaduwen van Apache-journalisten door Land Invest

In het kort

De Raad van Europa waarschuwt opnieuw dat de persvrijheid in België in het gedrang is. De nieuwe ‘media freedom alert’ komt er nadat bekend raakte dat Land Invest Group journalisten van Apache liet schaduwen na onthullingen in het politiek gevoelige vastgoeddossier.

Uitgerekend donderdag werd het schaduwen (en beschermen) van journalisten ook uitgebreid besproken op de commissie Media van het Vlaams Parlement. Zowel Katia Segers (sp.a), Karin Brouwers (CD&V), Tine Van den Brande (Groen) als Marius Meremans (N-VA) veroordeelden praktijken van intimidatie en riepen minister van Media Benjamin Dalle op tot een duidelijk signaal en acties.

Het is nu wachten op initiatief vanuit de federale regering. Die nam het opvolgen van de waarschuwingen van de Raad van Europa in het verleden evenwel niet ernstig. Het is namelijk niet de eerste keer dat ons land een waarschuwing krijgt, in 2019 waren er dat vier en in 2018 drie.