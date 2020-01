Hoe Club Brugge het Qatarees regime proper wast

In het kort

Terwijl het debat in Nederland woedt, lijkt in Vlaanderen niemand een probleem te maken van de winterstage van Club Brugge in Qatar. In de vaderlandse pers verschenen de voorbije dagen heel wat artikels over het sportieve luik en ook wel over de angst om bij de terugvlucht over Irak te passeren, maar nergens viel een onvertogen woord over de keuze van de trotse competitieleider om het wahabistische regime te plezieren.