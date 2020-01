Liever Rif Torfs dan een vrouw

In het kort

De kans dat een vrouwelijke expert in de krant, op de radio of op televisie aan het woord komt over (bedrijfs)economische thema’s, is ongeveer even groot als de kans dat Rik Torfs of Stijn Baert hun licht over dergelijke onderwerpen laten schijnen.

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar de cijfers liegen niet: communicatiebureau FINN turfde de aanwezigheid van experts en kwam tot de conclusie dat een klein kransje mannen van middelbare leeftijd de dienst blijft uitmaken in de binnenlandse media. Rik Torfs staat met stip bovenaan de top 30. Hij kwam in 2019 bijna 900 keer aan bod in de media. In de top 30 die bestaat uit opiniemakers die het voorbije jaar meer dan 100 keer opdoken in media staan slechts drie vrouwen.

De bevindingen sluiten aan bij een gelijkaardige oefening die Apache eerder maakte over de aanwezigheid van steeds dezelfde opiniemakers in De Afspraak.