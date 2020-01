De andere ‘ideale schoonzoon’ van het Vlaams Belang

In het kort

Op de eerstvolgende gemeenteraadszitting in Antwerpen, op 28 januari, zullen Filip Dewinter en Sam Van Rooy van plaats wisselen. Filip Dewinter (57) geeft de functie van Vlaams Belang-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad door aan Sam Van Rooy (34). Filip Dewinter is er gerust in: “We zitten karakterieel en ideologisch op dezelfde lijn.”