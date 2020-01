Ontspoorde digitale trein van Justitie bedreigt privacy

In het kort

De Raad van State heeft het verplichte gebruik van het Digital Platform for Attorneys (DPA) vernietigd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) had advocaten dit betalend systeem van de balies opgelegd voor het digitaal indienen van processtukken. De vrees voor schending van de privacy blijkt bovendien terecht. Gegevens van het platform zitten opgeslagen in een niet-geanonimiseerde databank, beheerd door de privéfirma Diplad.

Frank Fleerackers, hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, is kritisch voor het systeem. “Weten de cliënten van de advocaten wel dat hun vaak zeer vertrouwelijke gegevens niet alleen worden overgemaakt aan de rechtbank, maar ook nog eens bewaard worden in een commerciële databank? Welke waarborgen zijn er over personeelsleden en externe consultants die toegang hebben tot die databank? Om van de risico’s van hacking nog maar te zwijgen.”