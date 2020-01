Straatwijs, een straatkrant van daklozen voor alle Gentenaars

In het kort

‘We willen daklozen en mensen in de problemen ook een stem geven in de stad, tonen wat er leeft in de hoofden, zodat we niet altijd bekeken worden als junks of mensen die ronddolen.’ Met de nieuwe straatkrant Straatwijs willen Gentse dak- en thuislozen hun lotgenoten en Gentenaars beter informeren. In Europa en de Verenigde Staten verdienen zowat 20.000 daklozen zakgeld met de verkoop van straatkranten, de Gentse variant is en blijft gratis.