Gemeenten en verzekeringen: historische en politieke banden remmen besparingen

In het kort

Lokale besturen negeren vaak de (verplichte) wetgeving rond overheidsopdrachten wanneer ze verzekeringen afsluiten. De verklaring ligt bij de complexe aanbestedingsprocedures maar vaak spelen ook de historische en politieke banden met Ethias een rol. De stad Brugge, waar Audit Vlaanderen recent een ‘ernstige schending van het recht’ vaststelde, is zeker niet de enige die in de fout gaat.

Als de bevindingen in een steekproef van Audit Vlaanderen over verzekeringen naar alle steden en gemeenten wordt geëxtrapoleerd, zou jaarlijks 50 tot 100 miljoen euro aan verzekeringen worden uitgegeven, zonder dat er sprake is van mededinging.

De vervlechting tussen politiek en verzekeraar Ethias roept vragen over tegenstrijdige belangen op. In Brugge bijvoorbeeld was Boudewijn Laloo (CD&V), de voormalige Brugse schepen van Financiën, bevoegd voor het afsluiten van de contracten tegelijk ook lid van van een adviescomité in een vehikel dat de lokale aandeelhouders bij Ethias vertegenwoordigt.