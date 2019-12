Sociale zekerheid als compagnon de route

In het kort

De sociale zekerheid is geboren in de schoot van de industrialisering. De uitbouw kwam traag op gang. Kruissnelheid werd pas bereikt na de economische depressie van de jaren 1930. En na twee Wereldoorlogen.

Nadien begeleidde de sociale zekerheid met meer succes de transformatiegolf volgend op de crisis in de jaren 1970: de postindustriële transitie, de emancipatie van de vrouw en de individualisering.

Vandaag moet de sociale zekerheid ruggensteun bieden aan een nieuwe, majeure transformatiegolf. Er is momenteel nood aan een juist kompas gezien de omvang en de diversiteit van verandering in de samenleving. Alleen met een doorbraak in de geesten is een betere sociale zekerheid mogelijk die meer is dan een katalysator van bestaande tegenstellingen.