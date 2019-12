Een rechtse populist die over migratie spreekt, is als een pooier die de liefde preekt

In het kort

Het perverse electorale opbod rond migratiethema’s heeft uiteindelijk tot meer polarisering en radicalisering in de samenleving geleid. Zowel de N-VA als het VB zijn er in geslaagd om een deel van de bevolking bang te maken voor de fictieve horden migranten en vluchtelingen die ons land zouden overspoelen. De tactiek van beide partijen is ondertussen duidelijk. De leugen doet er niet toe, zolang het maar geloofd wordt.