Vlaams protest tegen Poolse holebihaat

In het kort

De sluimerende holebihaat in Polen kreeg de voorbije maanden een duidelijk gelaat. De Vlaamse steden Leuven, Gent en Brugge roepen de Poolse ambassadeur in België op om een einde te maken aan holebivrije zones in zijn land. Het Europees parlement reageerde op het oprukkende fenomeen met een resolutie. Die is mee ingegeven uit vrees voor uitbreiding naar andere Europese landen, waaronder ook België.

De wereldwijde erkenning van de rechten van holebi’s en transgenders kwam halfweg de jaren negentig op gang door een uitbreiding van de homobeweging naar LGBT, de Engelse afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Bij de minderheidsgroepen die tegenwind bieden, hoort sinds enkele maanden ook een natie: Polen.