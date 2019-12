Organisaties die werken met kansengroepen verder drooggelegd

In het kort

Vlaanderen schrapt projectsubsidies voor organisaties die kwetsbare groepen via sport, cultuur of jeugd laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. De beslissing komt er zonder een alternatief voor de organisaties. “Opnieuw worden de zwakste mensen uit de samenleving getroffen”, zegt Wim Beelaert (KAA Gent Foundation). Nieuwe innovatieve ideeën om kansengroepen te emanciperen, maar die niet in één klassiek subsidiehokje onder te brengen zijn, dreigen te verdwijnen.