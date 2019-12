Kerstavond bij Brusselse daklozen

In het kort

24 december 2019. De duisternis is al enkele uren gevallen wanneer enkele vrijwilligers, gepakt en gezakt met voedsel, samenkomen aan het Brussels Noordstation. Initiatiefnemer Lautaro Den Dauw arriveert met verse rijst, linzen en kip. Een andere vrijwilliger, Frederico en zijn elfjarige zoon hebben koffie, thee en pudding bij. Al drie jaar lang trekt een tiental vrijwilligers, samen met hun families door Brussel tijdens de kerstdagen om dak- en thuislozen een warme maaltijd te schenken.

“Eigenlijk is het een kwestie van menselijkheid”, zegt Den Dauw. “Hoe kan je helemaal niets doen wanneer je een vrouw van 80 jaar in haar rolstoel op straat ziet zitten? Wanneer vrouwen en kinderen in de kou staan? Ik zou graag meer willen doen en ik besef dat ik als individu weinig vermag, maar ik ga toch proberen om me te blijven inzetten voor mensen die het minder goed hebben.”