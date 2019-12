Radio Apache • De S53

In deze podcast volgen we de jonge mensen die hun leven wagen om Engeland te bereiken, voorbij de stereotypen. Het vertrekpunt is een snelwegparking in het Oost-Vlaamse Beervelde. In dat kleine dorp heeft de S53 halte, de laatste trein vanuit Gent. De S53 is een portret van mensen die we in de grote krantenkoppen zien voorbijtrekken, maar zelden aan het woord komen.

Het station van Gent-Sint-Pieters, België. Twintig voor elf ‘s avonds. Over twee minuten vertrekt de S53, de laatste trein van Gent-Sint-Pieters naar Beervelde. Een treinbegeleider staat tegen de trein geleund. Hij heeft een grijze snor, een kepie en een grijs-oranje uniform. “Zie dat nu. Dat zijn er minstens veertig. Minstens.”

Hij wijst naar een groep twintigers wat verderop. Tientallen dik ingepakte reizigers staan te wachten op de trein naar Beervelde, een piepklein dorp in Oost-Vlaanderen. Het zijn zogenoemde transmigranten: ze verblijven illegaal in België, maar vragen geen asiel gaan omdat ze liever naar Engeland willen.

Vanuit Beervelde proberen ze te voet de snelwegparking langs snelweg E17 te bereiken. Daar de vrachtwagen op, richting Calais.

De treinbegeleider duwt zijn sigaret uit en wandelt naar de trein. De deuren gaan piepend dicht. “Allez, het vluchtelingentransport vertrekt weer.”

Elke avond opnieuw riskeren jonge mannen en vrouwen hun leven om Engeland te bereiken. Iedereen ziet ze vertrekken: medereizigers, treinbegeleiders, obers van het restaurant L’autre Côté aan het station van Beervelde. Maar er gebeurt niets.

‘De S53’ is een portret van mensen die de grote krantenkoppen zien voorbijtrekken, maar er niets aan doen. Want wat kunnen ze doen? Wat kunnen ze veranderen? Wat kan je doen voor mensen die L’autre Côté proberen te bereiken?

De S53 is documentaire van Tinne Claes en Wederik De Backer.

Muziek: Studio Ree (Frederik De Clercq)

Eindredactie: Ottoline Rijks

Foto: © Tinne Claes

