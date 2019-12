Europese migratiemiljarden, Amerikaanse persoonsgegevens, en Oekraïense oerbossen

Het valt niet te ontcijferen aan wat en waar Europese migratiemiljarden worden gespendeerd. Een gelekte database toont hoe ver de wereldwijde tracking-industrie kan gaan. In Oekraïne dreigen dan weer oerbossen te moeten wijken voor een megalomaan winters recreatiedomein. Dit alles in de keuze van Apache, onze selectie van wat je moet gelezen, gezien of gehoord hebben, uit binnen- en buitenlandse media.

De Europese Unie besteedt haar migratiebeleid de facto uit. De Unie maakt namelijk miljarden euro vrij om er in Afrikaanse landen de migratie naar Europa mee tegen te houden. Hoe die geldstromen precies in elkaar zitten, en voor wat het geld precies gebruikt wordt, dat probeerde De Correspondent te achterhalen. Met weinig succes. Het kluwen is niet te ontwarren. Voor dergelijk belangrijk (en mediageniek) thema is dat eigenlijk niet te begrijpen.

De journalisten stellen zich dan ook terecht de vraag hoe we de EU kunnen controleren als de geldstromen zo onduidelijk zijn.

The New York Times kreeg een database in handen met meer dan 50 miljard gegevens over de locatie van de smartphones van meer dan 12 miljoen Amerikanen. Ontzettend gevoelige informatie, beseffen ook de anonieme bronnen, die ze net om die reden met de krant deelde. Want het risico op misbruik is enorm, en de potentiële gevolgen zijn dat ook. Met de data is het kinderspel om te achterhalen wie de persoon achter de data is, welke plekken hij/zij bezoekt (zoals het Pentagon bijvoorbeeld), waar hij/zij woont, werkt, wie hij/zij ontmoet, en ga zo maar door.

Iedereen die apps gebruikt die locatiegegevens verzamelen, opslaan en soms delen, is in het vizier van een uitdijende surveillance industrie, waar nauwelijks nog aan te ontsnappen valt.

Een van de meest unieke natuurgebieden van Europa is serieus bedreigd, schrijft MO* Magazine. In de Oekraïense Karpaten zouden namelijk honderden hectare bos, waaronder waardevolle stukken oerbos, gekapt worden, om er een gigantisch ski-gebied van te maken. Het ‘brein’ achter deze operatie is de zakenman Ihor Kolomojski, die ook eigenaar is van de televisiezender die de carrière van Oekraïens president Volodymyr Zelenski lanceerde. De belangen tussen lokale en nationale overheden en private ondernemers zijn opvallend verstrengeld.

Burgers proberen de plannen te dwarsbomen in een poging één van de grootste oerbossencomplexen van Europa te vrijwaren. Een meer dan lastige strijd.