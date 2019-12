VVJ en Apache dienen klacht in tegen Land Invest Group

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en Apache gaan klacht indienen tegen Land Invest Group. De projectontwikkelaar schakelde detectives in om journalisten van Apache te schaduwen na berichtgeving over de nauwe banden tussen de ontwikkelaar en het Antwerps stadsbestuur.

Vorige week maakte Apache bekend dat de Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group 60.000 euro betaalde aan privédetectives om de redactie van Apache te laten volgen.

De bekendmaking zorgde voor forse reacties. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) noemde de feiten “hallucinant”. Nationaal secretaris Pol Deltour zei ook dat de VVJ zou onderzoeken of er juridische stappen mogelijk waren. Intussen zette de raad van bestuur van de VVJ het licht op groen voor het indienen van een klacht tegen Land Invest Group.

Hakken in het zand

Ook Apache zelf zal klacht indienen. “Voor ons is het een principiële kwestie”, zegt hoofdredacteur Karl van den Broeck. “Dit is het moment om de hakken in het zand te zetten en duidelijk te maken dat er een grens werd overschreden.”

“De voorbije jaren deed de projectontwikkelaar er alles aan om ons het werk onmogelijk te maken. Onder meer met buitensporige schadeclaims die elk grond misten”, zegt van den Broeck.

“Zoiets grijpt verregaand in op een kleine redactie als die van Apache. Het kost bergen tijd en energie die we niet in journalistiek werk konden stoppen. Dat is exact de bedoeling. Daar komt het schaduwen van journalisten bij. Dat gaat nog een stap verder. Het is extreem intimiderend en het heeft uitdrukkelijk als doel om ons journalistiek werk verder onmogelijk te maken.”

Maffieus

Eerder omschreef de Luikse politicoloog François Gemenne de technieken waar Land Invest Group zich van bedient als “maffieus”. De feiten over de privédetectives bevestigen voor de docent aan het Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po) de analyse die hij eerder maakte over het netwerk rond de zwaar in opspraak gekomen Stéphane Moreau (Nethys) en de Antwerpse samenwerking onder zijn auspiciën binnen Land Invest Group.

“Journalisten laten volgen, proberen ze te intimideren, hen schrik aanjagen zodat ze niet meer zouden schrijven over de zaken die geen daglicht verdragen, … het bevestigt enkel dat Land Invest en Publifin/Nethys over exact hetzelfde gaat”, stelt Gemenne.

Ook politiek wordt de zaak opgepikt. “Als de journalisten van de nieuwssite Apache inderdaad geschaduwd werden door privédetectives, dan is dat een zeer ernstige zaak”, zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) vorige week al.

Deze week vroeg EU-parlementslid Kris Peeters (CD&V) de Europese Commissie hoe de juridische bescherming van journalisten in de EU verbeterd kan worden. Peeters wilde ook weten of de wet die in België het beroep van privédetectives regelt verzoenbaar is met Europese waarden en wetgeving.