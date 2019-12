Innovatief ‘subsidieslurpen’ voor 430 miljoen euro

In het kort

Vlaanderen spendeerde in 2018 bijna 430 miljoen euro aan innovatiesteun, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun. Dat zijn de facto subsidies die de innovatie en het ondernemerschap in Vlaanderen moeten ondersteunen. Het komende jaar wil Vlaanderen nog meer subsidies geven aan I&O.

Nochtans is er zo goed als geen onderzoek dat aantoont dat de honderden miljoenen overheidssteun ook zinvol besteed zouden worden. Bovendien zijn het steevast dezelfde spelers die de grootste bedragen krijgen uitbetaald. Grote bedrijven als Janssen Pharmaceutica, Nokia, Bekaert of Barco halen steevast ettelijke miljoenen binnen. Het aandeel van de kleinere KMO’s daalde de voorbije jaren fors.

“Als er tegelijkertijd werd gedebatteerd over de toenemende kinderarmoede in Vlaanderen moest ik soms toch wel even slikken”, zegt Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD). Vandaag zetelt ze niet meer in het Vlaams Parlement, maar tijdens de vorige legislatuur beet ze zich vast in de complexe wereld van de Vlaamse innovatiesteun.

“De Vlaamse Regering heeft indertijd beslist om een uitgave van 3% van het BBP na te streven voor Ontwikkeing & Innovatie. Dat is een politieke keuze geweest waaraan heel veel geld vasthangt. Die keuze en het bijhorend beleid zijn enkel gebaseerd op aannames. De vraag of er echt zoveel geld naar innovatie en ontwikkeling moet gaan, lijkt me daarom op z’n plaats”, zegt Vanwesenbeeck.