Negationisme voor de rechtbank

In het kort

Na jaren van stilstand vinden inbreuken op de negationismewet en antiracismewet in ons land eindelijk hun weg naar de rechtbank.

Belgische rechtbanken hebben sinds 2006 amper twaalf veroordelingen voor overtredingen van de negationismewet uitgesproken. Minder dan één per jaar dus. Maar er zit een stroomversnelling aan te komen.

Het onderzoek naar de Hitlergroet in het Fort van Breendonk hoort daar ook thuis, maar zit nog in de beginfase. De directie van het herinneringsoord in Willebroek en Unia stellen zich opvallend terughoudend op. Zij stelden zich geen burgerlijke partij en dienden zelfs nog geen klacht in. Officieel om “de aandacht voor het geïsoleerde feit niet nog groter te maken”.