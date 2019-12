40 jaar zingen voor een betere wereld

In het kort

Al meer dan veertig jaar staan de meer dan honderd leden van zanggroep Hei Pasoep op de barricades. In die tijd trad het koor 512 keer op, nam het twee lp’s en acht cd’s op en tekenden de zangers en muzikanten present voor zowat elke vakbonds-, vredes- en klimaatmanifestatie. Bij de eerste grote actie waar het koor aan deelnam waren de kinderen van mede-oprichters Jos Cré en Lut Reijniers vier en twee jaar. Vandaag loopt tijdens het gesprek het jongste kind van hun oudste door het huis.

“‘Strijdkoor’, dat klinkt zo ouderwets”, zegt Lut. Zij en haar man Jos, mede-oprichters van zanggroep Hei Pasoep uit Deurne-Zuid, zijn trots op de muzikale verdiensten van hun koor. Jos: “De benaming ‘strijdkoor’ is te eng voor wat we doen. Alsof je weinig muzikaal bent. Het moet wel mooi klinken, anders hou je dat geen veertig jaar vol. En we zingen ook niet alleen tégen dingen. We bezingen bijvoorbeeld ook de schoonheid van andere culturen. We proberen het activistische te combineren met het muzikale.”

Van een ontmoeting met Nelson Mandela tot actievoeren in de vrieskou: mede-oprichters Lut en Jos duiken in hun rijkgevulde archief.