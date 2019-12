DEME, Rent-A-Port en Immobel sponsorden vzw van Fontinoy

In het kort

Baggerbedrijf DEME, havenbedrijf Rent-A-Port en projectontwikkelaar Immobel sponsorden de Waalse vzw ‘Les Plus Beaux Villages de Wallonie’ samen voor minstens 75.000 euro. Dat blijkt uit een lijst met betalingen die Apache ging inkijken in de griffie van de handelsrechtbank in Namen.

Het parket in Namen startte enkele maanden terug een opsporingsonderzoek na getuigenissen over hoe de vzw in kwestie door Jean-Claude Fontinoy – de rechterhand van EU-commissaris Didier Reynders (MR) – zou zijn gebruikt om smeergeld te ontvangen.

Dat Rent-A-Port en DEME, allebei in handen van de Belgische holding Ackermans & van Haaren, grote bedragen sponsorgeld betalen aan een toeristische vzw in Wallonië werpt nieuw licht op de rol van de Belgische overheid en van Jean-Claude Fontinoy in een Vietnamees havenproject.