Baas over eigen DNA?

In het kort

De genetica kent een razendsnelle evolutie. Vandaag is het mogelijk om het volledige erfelijke materiaal af te lezen en te analyseren aan een steeds lagere kostprijs. Dit zorgt voor heel wat vragen en dilemma’s, maar ook potentiële implicaties waar we dringend over moeten nadenken.

Welke genetische data kunnen tussen zorgverstrekkers worden gedeeld? Wie is de eigenaar van deze data: de patiënt, of ook de zorgvoorziening en/of zorgverstrekkers?

Hoe zit het met onze bereidheid om te betalen voor een wettelijke ziekteverzekering, wanneer we weten dat we ‘kerngezonde genen’ hebben?

Hoe reageren we als samenleving op het al dan niet gebruik maken van genetische screenings. Neem de NIP-test. Is wie niet kiest voor deze test dan onverantwoord? Of nog extremer: aanvaarden we de keuze van mensen die bewust kiezen voor een kind met een hoog risico op het Downsyndroom?

Ook wie niet kiest voor een onderzoek mag nooit worden uitgesloten uit de samenleving, laat staan de ziekteverzekering en van zijn fundamenteel recht op gezondheidszorg.